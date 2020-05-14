Пьяный вандал набросился на рекламный щит в Петрозаводске

В середине марта на улице Мелентьевой была повреждена рекламная конструкция, установленная около ТЦ, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб составил 31,5 тысячи рублей. Собственник обратился с заявлением в полицию.

Полицейские с помощью камеры видеонаблюдения установили подозреваемого – 32-летнего горожанина. Вечером мужчина отдыхал в баре и перебрал со спиртным. Он вышел на улицу, увидел рекламный щит и стал наносить по нему удары.

На время следствия злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Карелии вандалы разгромили площадку детского сада.