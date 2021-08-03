Аккумулятор в кармане куртки спас подростка в Карелии, которого пытались зарезать

В Кеми рецидивист несколько раз ударил ножом несовершеннолетнего, но удары пришлись на лежавший в кармане куртки внешний аккумулятор, сообщили в Следкоме Карелии.

В Кеми окончено расследование в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемый, находясь на общей кухне общежития в Кеми, напал с ножом на несовершеннолетнего парня, пообещав убить его.

Мужчина несколько раз успел ударить оппонента ножом в живот, но подростка спас лежавший в кармане куртки внешний аккумулятор — именно на него и пришлись удары. В результате завязавшейся потасовки он смог выбить нож из рук обвиняемого.

В ходе следствия мужчина находился под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.