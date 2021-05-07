Актер Иван Краско решил на 91-м году жизни жениться в пятый раз

Актер театра и кино Иван Краско собирается жениться в пятый раз

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на «Собеседник».

По данным изданиям, новой избранницей актера стала Наталья Смыкова, заявившая, что ей не нужны «ни деньги, ни тем более недвижимость, которую делят всю его жизнь».

«Я буду счастлива, если Ваня будет заниматься любимым делом, но уже в свое удовольствие», — рассказала она изданию.

Артист театра и кино Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. В 1992 году получил звание Народного артиста России. Известен своими ролями в сериалах «Агент национальной безопасности-3» (2001), «Убойная сила-4» (2002), «Улицы разбитых фонарей-6» (2004),«Мастер и Маргарита» (2005). Был несколько раз женат, имеет пятеро детей.