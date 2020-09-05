Актер Михаил Ефремов считает, что "его судьба решена"

Адвокат заявил, что актер Михаил Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание по делу о ДТП.

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели в ДТП курьера Сергея Захарова, не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору. Об этом в субботу сообщил ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало", - рассказал адвокат.

По его словам, артист с первого дня после ДТП говорил, что "его судьба решена".

Приговор актеру будет оглашен 8 сентября. В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали. Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.