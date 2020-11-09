Актив Segezha Group ООО "Карелиан Вуд Кампани" за 9 месяцев произвел около 80 тыс. кубометров пиломатериалов

За 9 месяцев 2020 года объем произведенной продукции ООО "Карелиан Вуд Кампани" составил 79 990 м3, что на 3 655 кубометров больше чем за аналогичный период прошлого года (76 335 м3).

Отгрузка заказчикам каждый год увеличивалась на 7 744 м3, с 79 811 м3 в 2019 г. до 87 555 м3 в 2020-м.

Продолжается интеграция лесозаготовительного деревообрабатывающего предприятия в группу компаний Segezha Group. Растут объем и эффективность производства, лесозаготовки и лесовосстановления. Согласно дорожной карте идет модернизация производственных линий – первичные инвестиции в обновление оборудования составят около 100 млн. руб. Мощность актива – более 120 тыс. м3пиломатериалов в год.

В настоящее время КВК обновлена автоматика на ключевых производственных переделах - участках лесопиления и пакетирования, проводятся работы по точечной замене ряда изношенных узлов и агрегатов технологических линий. Выполняется замена внутризаводского технологического транспорта – погрузчиков. В 2021 году запланировано обновление коалесцентных модулей локальных очистных сооружений и ряд инфраструктурных проектов, в том числе оборудование современными системами связи и безопасности.

"В этом году реализована лишь часть обширной программы модернизации, – комментирует генеральный директор ООО "Карелиан Вуд Кампани" Антон Цхай. – Мы заменили лоскутную систему автоматики лесопильного цеха, провели комплексный ремонт ленточнопильного станка и фрезерно-брусующего агрегата, что стабилизировало работу оборудования. Еще больше предстоит сделать – планируем инвестиции и в оборудование, и в технику, и в инфраструктуру. Среднесрочный план капитальных вложений находится на стадии согласования".