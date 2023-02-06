Активистка Алена Олихейко предложила депутату Заксобрания Карелии помочь участникам СВО

Председатель Комитета семей воинов Отечества по Республике Карелия Алена Олихейко обратилась к депутату парламента республики Эмилии Слабуновой.

Председатель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества и руководитель Молодежного крыла Карельского отделения Союза женщин России Алена Олихейко разместила на своей странице в соцсети обращение к депутату Засобрания Эмилии Слабуновой. Поводом стал материал о суде над Слабуновой. Напомним, недавно суд признал парламентария виновной в дискредитации российской армии.

«Когда читала о том, что Эмилия Слабунова не то имела в виду, что она не говорила про армию, а лишь пыталась обратить внимание на интересы детей, которым не хватает школ, как минимум от всей этой истории остается чувство недосказанности… и горечь. А мы разве не ради детей всё делаем? А наши мужчины не ради детей? И их будущего, и возможности ходить в школы, которые строили и строят, не перекрещивая случайно, между строк, с темой СВО. И мы: волонтёры, фонды, жены и матери собираем, заботливо закупаем, вяжем, шьем, пакуем и везём. И всем сердцем там, с нашими!» - пишет Алена Олихейко.

Председатель Комитета семей воинов Отечества по Республике Карелия поинтересовалась у Эмилии Слабуновой поддерживает ли она бойцов, находящихся в зоне СВО. Алена Олихейко предложила парламентарию сделать денежный перевод в благотворительный фонд «Живой город», который собирает средства для поддержки мобилизованных и членов их семей.