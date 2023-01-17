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Активистка Алена Олихейко рассказала о своей поездке в зону СВО

Новости. Общество
16:25, 25 Января 2023
фото: © Карельское отделение ООГО «Союз женщин России»

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Союз женщин России, в котором работает Алена, с начала спецоперации занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов.

Председатель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества и руководитель Молодежного крыла Карельского отделения Союза женщин России Алена Олихейко в своем недавнем интервью порталу «ПТЗ говорит» рассказала о целях поездки, своей волонтерской деятельности и впечатлениях от своей командировки.

Союз женщин России, частью которого является Алена, с самого начала спецоперации занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов на передовой. Работа ведется как с военными, так и с их семьями.

Каково ребятам на передовой, Алена знает на опыте своей семьи.

«Во время Великой Отечественной войны мой дед дошел до Берлина. Когда вернулся, он очень рассчитывал (и говорил об этом много раз), что войны на этом закончены. Но прошло не так много лет, и он проводил на войну своего сына, моего отца. И отец тоже, когда вернулся, надеялся, что на этом войны для нас закончатся. Но прошло еще какое-то время, и ветераном боевых действий стал мой муж. Теперь пришло то время, когда и я не смогла остаться в стороне. Понимая, как и из чего состоит жизнь военнослужащих, что такое – находиться в зоне боевых действий, максимально активно подключилась и занимаюсь помощью нашим ребятам», – рассказывает активистка.

После создания регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Алена как председатель организации решила лично вникнуть в те вопросы, которые возникают у наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

«Благодаря фонду «Живой город», за что им огромное спасибо, представилась возможность организовать мой выезд туда. В первую очередь целью этой поездки была личная встреча с карельскими мобилизованными в местах их дислокации», – говорит Алена Олихейко.

Союз женщин России собрал рождественские посылки со вкусными подарками и добрыми пожеланиями для военнослужащих. Наметив маршрут и остановки, 5 января отправилась в путь.

«Что особенно было приятно нашим военнослужащим – я привезла им видеообращения от родных», – признается Олихейко.

На обратном пути Алена уже везла «весточки», которые отправила семьям.

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