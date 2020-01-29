Активисты "города мертвых птиц" в Карелии собрали деньги на независимую экологическую экспертизу

Жители Сегежи, где произошла массовая гибель птиц, собрали необходимые для проведения независимой экологической экспертизы 195 500 рублей.

В паблике "Хочу дышать" активисты Сегежи сообщили, что собрали 195 500 рублей, необходимые для проведения независимой экологической экспертизы.

Напомним, независимую комплексную экологическую экспертизу жители Сегежи решили проводить аккредитованной лабораторией из другого региона.

Стоимость экспертизы составляет 173 500 рублей, в 22 000 рублей обойдется командировка специалиста. Сбор средств, открытый в середине декабря прошлого года, на сегодняшний день завершен.

- На 19.30 на счету 195 500 рублей. Мы закрыли основной сбор! Всех поздравляем с замечательным событием! Спасибо всем огромное, вы большие молодцы! – накануне вечером написали активисты в группе "Хочу дышать".

Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали 13 ноября в соцсети. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было.

В Балтийско-Арктическом межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили о том, что решается вопрос о привлечении к ответственности Сегежского ЦБК за нарушение природоохранного законодательства.