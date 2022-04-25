Активисты продолжают очищать Петрозаводск от мусора

Жители карельской столицы активно принимают участие в акции «Чистый Петрозаводск», сообщили в мэрии города.

Очередная серия экологических акций состоялась в карельской столице. Субботники прошли на аллее 300-летия Петрозаводска, на Докторской аллее, в Спортивном сквере, в районе переезда на улице Щербакова и в других районах города.

Администрация напоминает, что инициативные граждане могут самостоятельно организовать субботники на общественных территориях города. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия.

Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора. Подробности можно найти на сайте Администрации Петрозаводска: http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/activi.

Все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, необходимо упаковать в мусорные пакеты и собрать в одном месте на территории проведения субботника.