Активисты восстановили памятный знак бойцу Якову Степанову в Каменном Бору (ФОТО)

В Каменном Бору противники строительства детского сада заново установили на стройплощадке памятный знак бойцу истребительного батальона Якову Степанову.

Сегодня противники строительства детского сада на Ключевой пришли на стройплощадку и установили на территории новый обелиск погибшему здесь в 1941 году бойцу истребительного батальона Яше Степанову. Об этом они сообщили в группе "Хранители Каменного Бора".

Напомним, что памятный знак, установленный на месте гибели юного защитника Петрозаводска, был уничтожен с началом на этом месте строительных работ по возведению здания детского сада.

Между тем, власти республики накануне акции в очередной раз подтвердили, что не собираются отказываться от строительства социального объекта, которое финансируется в рамках федеральной целевой программы. Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов подчеркнул, что строительство ведется на законных основаниях и будет продолжено. Он также заявил о готовности властей восстановить памятный знак Якову Степанову в рамках работ по благоустройству территории вокруг детского сада.