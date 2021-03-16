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"Активное участие в голосовании по нацпроекту помогло отремонтировать визитную карточку Петрозаводска"

Новости. Общество
13:15, 17 Марта 2021
фото: © Администрация Петрозаводск
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Александр Ким, один из участников и партнеров проектов, претворенных в жизнь благодаря программе "Формирование комфортной городской среды", рассказал о важности участия горожан в голосовании за выбор объектов благоустройства.

В Петрозаводске с 2017 года в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жилье и городская среда") благоустроено более 20 общественных территорий.

И сегодня администрация Петрозаводска представляет инициаторов и партнеров проектов, претворенных в жизнь благодаря данной программе.

Так, Александр Ким - заслуженный деятель искусств Республики Карелия, лауреат премии "Сампо", член Союза дизайнеров России, член общественной комиссии по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" рассказал о важности участия горожан в голосовании за выбор объектов благоустройства.

По словам Александра Кима, именно активное участие в голосовании помогло в 2019 году отремонтировать балюстраду, расположенную на Пушкинской улице в створе спуска улицы Титова.

"До реконструкции выполненная из бетона балюстрада практически разрушилась, около нее было небезопасно находиться. В рамках программы по благоустройству был выполнен проект ремонта, где по заказу администрации сохранили исторический вид балюстрады. Прежнюю балюстраду полностью демонтировали, а новую выполнили из натурального камня местных производителей. Особенно хотелось бы отметить, что в ходе ремонта сохранили и отреставрировали исторический фундамент из каменной кладки малинового кварцита, а также смонтировали каменные балясины из мрамора", - сказал Ким.

Как отметил Александ Ким, сейчас балюстрада - это одна из визитных карточек Петрозаводска. Отсюда для горожан и туристов открывается панорама на Онежское озеро и его набережную.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая жители Петрозаводска смогут выбрать, какие общественные территории благоустроят в 2022 году. Голосование пройдет на единой для всей страны платформе 10.gorodsreda.ru. Чтобы проголосовать, требуется зайти на сайт и выбрать свой регион. Далее можно отдать свой голос в пользу одного из предложенных вариантов. Добавим, что голосование на платформе устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона. Сделать свой выбор смогут все жители в возрасте от 14 лет.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-17 13:27:07
Чего там с железякой дружбы ?
David .
2021-03-17 13:26:33
Через год разваливаться начнет!
Гость
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