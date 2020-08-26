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Актриса Екатерина Копанова отдохнула в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
14:30, 27 Августа 2020
фото: © instagram.com/ekaterina_kopanova
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Артистка побывала на острове Кижи, вулканах Гирваса, водопаде Кивач и в Рускеале.

Российская актриса Екатерина Копанова побывала в Карелии и посетила излюбленные туристами достопримечательности: музей-заповедник "Кижи", вулканы Гирвас, водопад Кивач и горный парк "Рускеала".

"Рускеала. Мраморный каньон. Третий раз здесь", – написала Екатерина на своей странице в Instagram.

Напомним, летом этого года в Карелии побывало много звезд российского шоу-бизнеса: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Сергей Жуков, фигуристка Татьяна Навка, актрисы Юлия Меньшова и Марина Александрова и другие.

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