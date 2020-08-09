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Актриса Марина Александрова побывала на острове Кижи в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
09:13, 10 Августа 2020
фото: © instagram.com/p/CDq0OdDiq94
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Известная российская актриса поделилась впечатлениями от поездки в Карелию на своей странице в Instagram.

В воскресенье, 9 августа, Марина Александрова поделилась с подписчиками фоторепортажем с острова Кижи в Карелии.

Актриса сделала свисток, испекла калитки и послушала былины.

"КИжи , с ударением на первое И, именно так зовут свой остров местные. Это удивительное место, которое обязательно нужно посетить, чтобы сделать свисток, испечь калитки, послушать былины, познакомиться с традиционными музыкальными инструментами, научиться прясть пряжу и подпрыгнуть от переполняющего восторга у Церкви Преображения Господня. А музейные работники – это самая большая ценность этого места. Их рассказы, экскурсии, мастер-классы, мы уже скучаем и мечтаем вернуться!!! Даже не верится, что всё это уместилось в сутки. Вдохновились! Очень советую", – написала артистка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-10 09:42:53
Ни чо таке ))) :)
новый
2020-08-10 09:34:16
Работать некому - все актрисочки. Из дешевеньких телесериалов. Агрекалчнутые, я правильно сказал ?
кир
2020-08-10 09:25:43
Хваткая бабенка.
Гость
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