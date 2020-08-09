Актриса Марина Александрова побывала на острове Кижи в Карелии (ФОТО)

Известная российская актриса поделилась впечатлениями от поездки в Карелию на своей странице в Instagram.

В воскресенье, 9 августа, Марина Александрова поделилась с подписчиками фоторепортажем с острова Кижи в Карелии.

Актриса сделала свисток, испекла калитки и послушала былины.

"КИжи , с ударением на первое И, именно так зовут свой остров местные. Это удивительное место, которое обязательно нужно посетить, чтобы сделать свисток, испечь калитки, послушать былины, познакомиться с традиционными музыкальными инструментами, научиться прясть пряжу и подпрыгнуть от переполняющего восторга у Церкви Преображения Господня. А музейные работники – это самая большая ценность этого места. Их рассказы, экскурсии, мастер-классы, мы уже скучаем и мечтаем вернуться!!! Даже не верится, что всё это уместилось в сутки. Вдохновились! Очень советую", – написала артистка.