Актриса Наталья Бочкарева приехала на пленэр на остров Кижи в Карелии

Звезда сериала «Счастливы вместе» отмечает праздник Преображение Господня на острове Кижи.

Наталья Бочкарева уже несколько дней живет на острове в Карелии. «Она вместе с Академией Строганова приехала на пленэр на Кижи. Об этом актриса сообщила в Instagram.

«Еще вчера гуляли по острову, смотрели на местный храм, сделанный почти без единого гвоздя. Увидели, как народ Карелии жил на острове, узнали о правилах, которым они подчинялись. И уже вечером состоялся наш первый пленэр. Скоро будем печь национальные пироги с картошкой и слушать народные песни. Получается рабочая поездка, но в амплуа художника!» — написала актриса на своей странице в соцсети.

Наталья Бочкарева отмечает в музее-заповеднике Яблочный спас.

Напомним, 19 августа, в праздник Преображения — храмовый праздник самого известного памятника острова Кижи — состоится освящение 22-главой Преображенской церкви и первая служба с 1937 года.