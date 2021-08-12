Митрополит Карельский Константин освятит отреставрированную Преображенскую церковь

Освящение Преображенской церкви на острове Кижи состоится 19 августа.

В праздник Преображения – храмовый праздник самого известного памятника острова Кижи – состоится освящение 22-главой Преображенской церкви и первая служба с 1937 года, сообщили в правительстве республики.

Чин освящения и литургию проведет Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Затем он возглавит Крестный ход вокруг Кижского погоста и по традиции освятит плоды нового урожая.

В богослужении примет участие хор певчих Кижского прихода. Праздничные колокольные звоны исполнят известные российские звонари – участники фестиваля колокольных звонов «Кижский благовест», который проходит на острове с 18 до 21 августа.

В этот же день на острове Кижи традиционно празднуется «День Кижской волости». Местные жители и потомки старинных родов Заонежья соберутся на «Трапезу заонежской округи» у дома крестьянина Яковлева.

Напомним, Преображенская церковь на острове Кижи открылась в июне этого года впервые за 40 лет. В первый день лета в главном кижском соборе прошла первая экскурсия после масштабной реставрации.

Посещение интерьера Церкви Преображения Господня стоит 600 рублей для взрослых посетителей и 300 рублей для детей от 6 до 17 лет.