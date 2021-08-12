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Митрополит Карельский Константин освятит отреставрированную Преображенскую церковь

Новости. Общество
15:23, 17 Августа 2021
фото: © Пресс-служба музея-заповедника «Кижи»

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Освящение Преображенской церкви на острове Кижи состоится 19 августа.

В праздник Преображения – храмовый праздник самого известного памятника острова Кижи – состоится освящение 22-главой Преображенской церкви и первая служба с 1937 года, сообщили в правительстве республики.

Чин освящения и литургию проведет Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Затем он возглавит Крестный ход вокруг Кижского погоста и по традиции освятит плоды нового урожая.

В богослужении примет участие хор певчих Кижского прихода. Праздничные колокольные звоны исполнят известные российские звонари – участники фестиваля колокольных звонов «Кижский благовест», который проходит на острове с 18 до 21 августа.

В этот же день на острове Кижи традиционно празднуется «День Кижской волости». Местные жители и потомки старинных родов Заонежья соберутся на «Трапезу заонежской округи» у дома крестьянина Яковлева.

Напомним, Преображенская церковь на острове Кижи открылась в июне этого года впервые за 40 лет.  В первый день лета в главном кижском соборе прошла первая экскурсия после масштабной реставрации. 

Посещение интерьера Церкви Преображения Господня стоит 600 рублей для взрослых посетителей и 300 рублей для детей от 6 до 17 лет.

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Комментарии

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баян
2021-08-17 16:16:41
Слишком дороговато ваша поездочка обходится на дивный остров за все дерут Деньги?
Беня
2021-08-17 17:35:40
баян, вы спрашиваете или утверждаете? :)
Гость
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