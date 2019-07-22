Актриса Наталья Рудова пришла на премьеру детского фильма без юбки

Ни юбки, ни брюк, ни самых микроскопических шортиков на Наталье обнаружить не удалось, поклонники предположили, что актриса таким образом хотела похвастаться результатами недавней диеты.

На российской премьере ремейка "Короля Льва" пришли звезды кино и шоу-бизнеса. В основном это были родители с детьми, но не обошлось и без знаменитых "одиночек".

Одной из приглашенных на премьеру оказалась актриса Наталья Рудова, которая выбрала для светского выхода странный наряд. Она была одета в кеды, джинсовую куртку и желтую длинную футболку. Ни юбки, ни брюк, ни самых микроскопических шортиков на Наталье обнаружить не удалось, пишет "Узнай все".

Сама Наталья Рудова держалась непринужденно, так что вряд ли она по забывчивости оставила джинсы дома. Наряд и был запланирован таким "курортным" и немного хулиганским. В Сети, однако, изумились такой стилистической дерзости и посоветовали Наталье одеваться чуть более сдержанно — тем более что рейтинг нового "Короля Льва" 6+, так что маленькие дети у кинозала ее точно видели.

Поклонники предположили, что Рудова таким образом хотела похвастаться результатами недавней диеты — она несколько месяцев отказывалась от жирного мяса и углеводов.