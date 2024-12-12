Актрису Валерию Ломакину оштрафовали за экстремистское видео, опубликованное в Интернете

фото: © Скриншот с видео: «Битва за время 2» (18+)

Видеозапись выявил сотрудник УФСБ Карелии.

Петрозаводский городской суд рассмотрел административные материалы в отношении актрисы Валерии Ломакиной, которую обвиняли в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ.



Во время судебного заседания установили, что актриса опубликовала видеозапись экстремистского содержания в сети Интернет. Его выявил сотрудник УФСБ Карелии.

Ломакину признали виновной в унижении достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и языка публично с помощью Интернета.

В судебном заседании Ломакина вину признала полностью, раскаялась. Пояснила, что размещенная ею видеозапись была впоследствии удалена. Актрисе назначили штраф в размере десяти тысяч рублей. Она должна его оплатить не позднее 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

Ранее сообщалось, что Валерия Ломакина прошла в финал шоу «Битва за время» и поборется за шесть млн рублей.