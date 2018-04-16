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Новости. Экономика
09:30, 16 Апреля 2018

Акции "Русала", завод которого находится в Карелии, упали до исторического минимума на фоне санкций

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Стоимость акций "Русала" на Гонконгской бирже в ходе открывшихся торгов упала до исторического минимума – 1,5 гонконгских долларов ($0,19) за бумагу, свидетельствуют биржевые данные.

По состоянию на 9:05 мск стоимость одной акции компании снижается на 26,5% – до 1,5 ($0,19) гонконгских долларов. Капитализация составила 22,8 млрд гонконгских долларов ($2,9 млрд).

6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, "Базовый элемент", "Рособоронэкспорт", UC Rusal, группа "Ренова", пишет RSN.

Добавим, что "Русал" владеет в Карелии Надвоицким алюминиевым заводом. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дональд
2018-04-16 11:05:33
"Больше санкций-крепче Родина":- плакат гласит,однако народу от этих плакатиков лучше не будет! Ещё несколько витков санкций от Америки и миллионы людей останутся без работы ,а сотни тысяч станут бомжами, страна дураков....чего тявкать на США как моська на слона,маразм этот уже достал, пенсии на копейки подняли , а обложили со всех сторон разными сборами,один из которых липовый капремонт,который всё равно не будет сделан нормально или вообще....но обобрать надо...да что говорить-то? неужели корреспондентка с Камчатки права: 76% приматов...тогда понятно....
User
2018-04-16 09:54:42
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