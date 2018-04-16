Акции "Русала", завод которого находится в Карелии, упали до исторического минимума на фоне санкций

Стоимость акций "Русала" на Гонконгской бирже в ходе открывшихся торгов упала до исторического минимума – 1,5 гонконгских долларов ($0,19) за бумагу, свидетельствуют биржевые данные.

По состоянию на 9:05 мск стоимость одной акции компании снижается на 26,5% – до 1,5 ($0,19) гонконгских долларов. Капитализация составила 22,8 млрд гонконгских долларов ($2,9 млрд).

6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, "Базовый элемент", "Рособоронэкспорт", UC Rusal, группа "Ренова", пишет RSN.

Добавим, что "Русал" владеет в Карелии Надвоицким алюминиевым заводом.