Акция "Серая шейка" пройдет в Петрозаводске

Петрозаводчан приглашают к участию в экологической акции "Серая шейка-2021", сообщили в администрации города.

Общероссийский учёт зимующих водоплавающих птиц пройдет с 16 по 17 января.

Союз охраны птиц России приглашает экоактивистов присоединиться к ежегодной акции "Серая шейка". Для участия в ней необходимо проверить водоемы и посчитать обитающих на них пернатых. Полученные данные можно направить на сайт проекта или по электронном почте: mail@rbcu.ru.

В прошлом году к экологической инициативе присоединилось более 40 регионов нашей страны. Участниками акции стал и Петрозаводск. Наблюдение за водоплавающими в карельской столице велось на реках Лососинка и Неглинка, в Петрозаводской губе Онежского озера. Как оказалось, в 2020 году на территории города зимовали около 800 крякв. По сравнению с предыдущим периодом число пернатых выросло. Специалисты связали это с теплыми погодными условиями.

"Учёт птиц обычно проводят орнитологи, однако им не под силу охватить все места зимовок. Именно поэтому Союз охраны птиц России приглашает принять участие в акции всех любителей пернатых. Это станет большим подспорьем в работе учёных. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов", - отметили организаторы акции.