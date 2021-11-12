Алабай прокусил бок лошади в поселке Карелии (18+)

В Лахденпохском районе огромная собака породы "алабай" напала на лошадь.

На своей странице в соцсети жительница Лахденпохьи Алина написала, что в воскресенье, 19 декабря, днем на лесной дороге по направлению к Райвио 4 км (от дороги Райвинской 2 км в лес) на их лошадей, собственно на людей, напал алабай.

«Собака породы "алабай" окрас шерсти бежевый, грудь белая, морда тёмная ближе к черному, очень крупная, так как спокойно могла достать до наших ног. Собака молодая. Хозяев не слушала вообще. Была без намордника, поводка и ошейника. Женщина бегала и орала на собаку, а она игнорировала её и продолжала кидаться на нас, мужчина ничего не делал», — написала Алина.

Хозяйка пострадавших лошадей ищет людей с алабаем и просит помочь в поисках.

На своей странице в соцсети девушка опубликовала фото, на которых видно, как лошадь пострадала от нападения собаки.