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Александр Чепик: "Чтобы не случилось беды, предостерегите от участия в митингах своих родных и близких"

Новости. Общество
14:25, 21 Апреля 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Карелии
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Премьер-министр правительства Карелии призвал жителей республики не участвовать в несанкционированных митингах.

Сегодня на некоторых интернет-ресурсах, в соцсетях и мессенджерах появилась информация о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в регионах России.

В связи с этим премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик предостерег жителей Карелии от участия в митингах.

"Сегодня по-прежнему сохраняется возможность заражения коронавирусом в местах массового скопления людей. Вирус пока не побежден окончательно, он продолжает забирать жизни. Чтобы не случилось беды, предостерегите от участия в митингах своих родных и близких. Особенно хочу обратиться к родителям несовершеннолетних. Несогласованные публичные мероприятия могут быть сопряжены с нарушением общественного порядка, в ходе которых могут пострадать и ваши дети. Напоминаю родителям о необходимости контроля и об административной ответственности за противоправные действия несовершеннолетних", - сказал Чепик.

Напоминаем, что в Карелии продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, установленные распоряжением главы республики от 12.03.2020 №127-р.

Порядок организации и проведения публичных мероприятий утвержден Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-04-21 15:18:47
Забегали единоросы , задрожали , власть терять не хотят :)
Off
2021-04-21 15:13:29
А может Чепик объяснит , почему масленицы и крымнаши разрешены... а законное право россиян собираться мирно запрещены ? Что за каста такая неприкасаемых ?
театральный критик
2021-04-21 14:55:20
Автозаков на всех либероидов хватит. Навальнята очень любят пополнять бюджет штрафами. Особенно урбанисты :)
Off
2021-04-21 15:10:46
театральный критик, они и не митингуют , они системная партия .А че ты так жидко ..боишься жиринят ? :)
zanoza
2021-04-21 14:49:20
Так случилась уже беда, кругом разруха, нищета, безработица. Только у высокопоставленных чиновников и депутатов всё хорошо.
Никита
2021-04-21 14:52:02
zanoza, думаю , это пока :)
Никита
2021-04-21 14:43:46
Всё правильно говорит единорос Чепик , смуты не надо . а то вдруг всё перевернётся в стране и не найдёт больше работу любой единорос . а то и посадят за развал государства .
Саныч
2021-04-21 14:41:36
Да что вы говорите.
User
2021-04-21 14:32:48
Чтобы не случилось беды, надо соблюдать Конституцию!
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