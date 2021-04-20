Александр Чепик: "Чтобы не случилось беды, предостерегите от участия в митингах своих родных и близких"

Премьер-министр правительства Карелии призвал жителей республики не участвовать в несанкционированных митингах.

Сегодня на некоторых интернет-ресурсах, в соцсетях и мессенджерах появилась информация о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в регионах России.

В связи с этим премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик предостерег жителей Карелии от участия в митингах.

"Сегодня по-прежнему сохраняется возможность заражения коронавирусом в местах массового скопления людей. Вирус пока не побежден окончательно, он продолжает забирать жизни. Чтобы не случилось беды, предостерегите от участия в митингах своих родных и близких. Особенно хочу обратиться к родителям несовершеннолетних. Несогласованные публичные мероприятия могут быть сопряжены с нарушением общественного порядка, в ходе которых могут пострадать и ваши дети. Напоминаю родителям о необходимости контроля и об административной ответственности за противоправные действия несовершеннолетних", - сказал Чепик.

Напоминаем, что в Карелии продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, установленные распоряжением главы республики от 12.03.2020 №127-р.

Порядок организации и проведения публичных мероприятий утвержден Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».