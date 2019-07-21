Подписаться
Новости. Экономика
19:40, 21 Июля 2019
фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Александр Ширвиндт показал женщину, в которую влюблен больше полувека

Загрузка...

Актер Александр Ширвиндт признаётся, что уже более полувека он переживает романтическое увлечение. Не меняется лишь объект страсти – жена Наталья.

Лебединая верность – почти феномен. Творческие люди часто грешат изменами, ведь перманентное состояние влюблённости вдохновляет. И Александр Ширвиндт признаётся: вот уже более полувека он переживает романтическое увлечение. Не меняется лишь объект страсти – жена Наталья, пишет "Узнай все".


uznayvse.ru

На старых фотографиях Ширвиндт ослепительно хорош собой, но окончательно похитить сердце юной Натальи Николаевны, своей соседки, он сумел лишь через 7 лет после первой встречи. В 1957 году она сказала ему "да". За это время из невинного 16-летнего школьника Александр Анатольевич трансформировался в импозантного молодого мужчину, не знающего отбоя от почитательниц. Потенциальных невест ждало разочарование – Ширвиндта интересовала только будущая супруга.


uznayvse.ru

Хотя Наталья имела богатую родословную, дворянские корни в ней не взбунтовались, когда из элитной квартиры пришлось перекочевать в коммуналку к красивому, но ещё не именитому Ширвиндту. Жить с представителем актёрской профессии – нелёгкое испытание, но Наталья Николаевна выдержала бой, уравняв своенравный характер мужа своим математическим складом ума.

Архитектор по образованию, она никогда не была позади знаменитого супруга, не менее успешно строила карьеру и не позволяла себе становиться тенью любимого человека. Это, считает Наталья, и есть тот самый секретный ингредиент долговечного брака – гордиться мужем, но не поклоняться ему.
Влюблённым в экранный образ поклонницам сложно было смириться с непоколебимой верностью Александра. Сбивала с толку его многолетняя дружба с Андреем Мироновым, ведь последний мог похвастаться весьма объёмным списком пассий.

Ширвиндт же оказался равнодушным к скоротечным интрижкам. Жена для него и сегодня – воплощение мудрости и чистоты.


uznayvse.ru

За десятки лет под одной крышей Ширвиндт научился полностью полагаться на супругу – на её плечи возложен весь быт. Обоих такое распределение обязанностей радует. Наталья Николаевна бесподобна в амплуа властной и предприимчивой хозяйки, а роль Александра Анатольевича – позволять руководить собой и вовремя поддакивать жене.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-07-21 21:16:46
Только плюс. Есть ещё у нас нормальные люди. С Юбилеем!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
16.07.2019, 13:09
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
19.07.2019, 10:52
ВИДЕО: В драке у одного из клубов Петрозаводска серьезно пострадал молодой человек
16.07.2019, 17:44
Четыре автомобиля столкнулись под Петрозаводском
15.07.2019, 06:40
Подростка в Карелии укусила ядовитая змея

Аналитика

19.07.2019 15:29
Политкухня
Руководители парламентских комитетов подвели итоги работы
Руководители профильных комитетов Законодательного Собрания Республики Карелия рассказали об итогах работы в весеннюю сессию.
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 1
19.07.2019 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 12
16.07.2019 13:09
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Не интригует и не торгуется 5
11.07.2019 14:27
Вся аналитика

Чтиво

18.07.2019 16:19
Личное мнение
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.
Себе дороже 2
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья
18.07.2019 11:31
Музыка ротонды
18.07.2019 10:51
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
Сегодня 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»