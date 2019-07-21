Александр Ширвиндт показал женщину, в которую влюблен больше полувека

Актер Александр Ширвиндт признаётся, что уже более полувека он переживает романтическое увлечение. Не меняется лишь объект страсти – жена Наталья.

Лебединая верность – почти феномен. Творческие люди часто грешат изменами, ведь перманентное состояние влюблённости вдохновляет. И Александр Ширвиндт признаётся: вот уже более полувека он переживает романтическое увлечение. Не меняется лишь объект страсти – жена Наталья, пишет "Узнай все".

На старых фотографиях Ширвиндт ослепительно хорош собой, но окончательно похитить сердце юной Натальи Николаевны, своей соседки, он сумел лишь через 7 лет после первой встречи. В 1957 году она сказала ему "да". За это время из невинного 16-летнего школьника Александр Анатольевич трансформировался в импозантного молодого мужчину, не знающего отбоя от почитательниц. Потенциальных невест ждало разочарование – Ширвиндта интересовала только будущая супруга.

Хотя Наталья имела богатую родословную, дворянские корни в ней не взбунтовались, когда из элитной квартиры пришлось перекочевать в коммуналку к красивому, но ещё не именитому Ширвиндту. Жить с представителем актёрской профессии – нелёгкое испытание, но Наталья Николаевна выдержала бой, уравняв своенравный характер мужа своим математическим складом ума.

Архитектор по образованию, она никогда не была позади знаменитого супруга, не менее успешно строила карьеру и не позволяла себе становиться тенью любимого человека. Это, считает Наталья, и есть тот самый секретный ингредиент долговечного брака – гордиться мужем, но не поклоняться ему.

Влюблённым в экранный образ поклонницам сложно было смириться с непоколебимой верностью Александра. Сбивала с толку его многолетняя дружба с Андреем Мироновым, ведь последний мог похвастаться весьма объёмным списком пассий.

Ширвиндт же оказался равнодушным к скоротечным интрижкам. Жена для него и сегодня – воплощение мудрости и чистоты.

За десятки лет под одной крышей Ширвиндт научился полностью полагаться на супругу – на её плечи возложен весь быт. Обоих такое распределение обязанностей радует. Наталья Николаевна бесподобна в амплуа властной и предприимчивой хозяйки, а роль Александра Анатольевича – позволять руководить собой и вовремя поддакивать жене.