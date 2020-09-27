Алексей Исаев: Бассейн в Суоярви готовится к участию в программе "Умею плавать"

Заместитель руководителя парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексей Исаев осмотрел ход работ по восстановлению плитки в бассейне в Суоярви.

"Суоярви также хочет принять участие в программе по обучению младших школьников плаванию "Умею плавать". Для этого в плавательном бассейне проводятся работы по восстановлению плитки. Они идут по графику и должны завершиться к концу октября", – сказал Алексей Исаев.

По словам парламентария, есть уверенность, что младшие школьники Суоярви начнут заниматься плаванием по программе "Умею плавать" с 2021 года.





Алексей Исаев напомнил, что программа "Умею плавать", средства на которую по инициативе депутатов Законодательного Собрания предусмотрены в бюджете республики, разработана карельскими специалистами и включает 16 учебных часов. По окончании курса школьники должны самостоятельно проплыть 25 метров. С 2020 года программа реализуется в пилотных районах Карелии – Питкярантском и Сортавальском.

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