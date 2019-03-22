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Новости. Общество
19:10, 22 Марта 2019
фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Алексею Панину грозит тюрьма из-за ненависти к России

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Актеру грозит срок за негативные высказывания о России. Ранее артист написал в Instagram пост, в котором описал свою ненависть к родине.

На актера подал заявление в полицию адвокат Александр Сергеев, пишет Ura.ru.

"Информация [о высказываниях Панина] была опубликована в нескольких русскоязычных и зарубежных СМИ, что также является сообщением о преступлении", – написал адвокат.

Он также подчеркнул, что своей публикацией актер Панин причинил ему нравственные страдания. За подобные высказыванию Алексею Панину может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет, предусмотренное статьей 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Ранее Алексей Панин раскритиковал своих соотечественников: написал, что у многих граждан России вместо мозгов "плавленый сырок".

"Как же я ненавижу страну под названием Россия! Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!", – написал актер.

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Комментарии

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