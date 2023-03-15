Алена Олихейко рассказала о поддержке бойцов СВО в Карелии

Председатель Карельского отделения комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко сообщила о том, что к поддержке участников СВО присоединилась молодежь.

Общественница после своего возвращения из командировки в зону спецоперации дала интервью в рамках программы «Тема дня» на местном телеканале «Сампо 360». Алена Олихейко рассказала о поддержке, которую оказывают жители Карелии арельского отделения комитета семей воинов Отечества.

«Есть у нас школьники, это креаторы, которые предлагают идеи по флешмобам, по каким-то онлайн-акциям. Если эта акция связана с патриотизмом, то это значит, что у нас правильное поколение ребят и мы только за», — рассказала Алена Олихейко.



Флешмобы, которые устраивают ребята, нередко выходят на федеральный уровень. Главная цель — донести эти ролики до военных на фронте — выполняется. И это, по словам Алены Олихейко, укрепляет моральный дух бойцов.



Кроме этого, в каждом районе республики начинают создаваться группы тех, кто не хочет оставаться в стороне. Обычно эти люди стараются поддерживать связь с участниками СВО и их семьями.



Если вы хотите организовать свою ячейку помощи или готовы помогать комитету семей воинов Отечества, то можете обратиться напрямую, написав Алене Олихейко в соцсетях. Также создана официальная страница Комитета, ее очень легко найти. Либо можно обратиться по служебному телефону организации +7-921-01-66-925.