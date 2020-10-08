890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Строительная компания в Петрозаводске прокомментировала снос здания на Зареке 30
08.10.2020 16:05
Новые кадры с места жесткого ДТП под Петрозаводском появились в Сети (ФОТО)
08.10.2020 11:49
Капители обещают вернуть 2
Новое
Сегодня 09:50
Суд в Карелии поставил точку в деле о банкротстве популярной в прошлом сети магазинов бытовой химии 4
08.10.2020 12:05
Суд подтвердил нецелевое расходование бюджетных средств в КарНЦ РАН 10
08.10.2020 11:09

Алиментщик из Карелии погасил долг в 400 тысяч рублей, спасая иномарку от ареста

Новости. Общество
10:34, 09 Октября 2020
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
Загрузка...

Житель Сегежи накопил долг по алиментам на сумму 400 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В отделении судебных приставов по Сегежскому району на исполнении находится производство о взыскании долга по алиментам с мужчины на своего несовершеннолетнего ребенка на сумму более 400 тысяч рублей. 

Должник - уроженец Архангельской области - уже четыре года проживает в Сегеже с новой семьей в квартире супруги, воспитывает дочь от второго брака.

Мужчина предоставил судебному приставу трудовой договор с места работы. В бухгалтерию организации направили постановление об удержании с зарплаты периодических платежей.

А вот о том, что у него есть автомобиль, умолчал. Но судебный пристав получил информацию о том, что должник владеет BMW Х-5.

Должник сведений о местонахождении автомобиля не предоставил. Более того, начал вводить пристава в заблуждение своими выдуманными версиями.

Участок дворовой территории, где проживает должник был взят под наблюдение. В сентябре сотрудники нашли машину припаркованной во дворе.

Судебные приставы наложили арест на иномарку и оставили ее на ответственное хранение должнику без права пользования. Автомобиль был предварительно оценен в 700 тысяч рублей.

Должник в течение 10 дней оплатил весь долг в полном объеме, включая исполнительский сбор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города
07.10.2020, 06:40
Жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе

Аналитика

Сегодня 10:15
Капитал
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
Названы причины, почему стоит обратиться к высококвалифицированным специалистам "Фрау клиники" за женским здоровьем.
Капители обещают вернуть 2
Сегодня 09:50
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
05.10.2020 11:21
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
01.10.2020 10:05
Вся аналитика

Чтиво

07.10.2020 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Компания "КСМ" ведёт строительство школы на 1350 мест: хроника 9-ти месяцев за 1,5 минуты
Новое
Сегодня 09:00
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»