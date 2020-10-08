Алиментщик из Карелии погасил долг в 400 тысяч рублей, спасая иномарку от ареста

Житель Сегежи накопил долг по алиментам на сумму 400 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В отделении судебных приставов по Сегежскому району на исполнении находится производство о взыскании долга по алиментам с мужчины на своего несовершеннолетнего ребенка на сумму более 400 тысяч рублей.

Должник - уроженец Архангельской области - уже четыре года проживает в Сегеже с новой семьей в квартире супруги, воспитывает дочь от второго брака.



Мужчина предоставил судебному приставу трудовой договор с места работы. В бухгалтерию организации направили постановление об удержании с зарплаты периодических платежей.



А вот о том, что у него есть автомобиль, умолчал. Но судебный пристав получил информацию о том, что должник владеет BMW Х-5.



Должник сведений о местонахождении автомобиля не предоставил. Более того, начал вводить пристава в заблуждение своими выдуманными версиями.



Участок дворовой территории, где проживает должник был взят под наблюдение. В сентябре сотрудники нашли машину припаркованной во дворе.



Судебные приставы наложили арест на иномарку и оставили ее на ответственное хранение должнику без права пользования. Автомобиль был предварительно оценен в 700 тысяч рублей.



Должник в течение 10 дней оплатил весь долг в полном объеме, включая исполнительский сбор.