Алиментщик в Карелии выплатил 600 тысяч рублей долга только после того, как не смог продать квартиру

Мужчину испугала не уголовная ответственность, а невозможность продать долю в недвижимости, сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы Петрозаводска и прионежья занимались исполнительным производством в отношении мужчины, который задолжал по алиментам 600 тысяч рублей.



Сначала неплательщика привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело.



Но с долгом он решил рассчитаться только после того, как не смог продать 1/2 доли в праве на квартиру, сообщили в УФСПП Карелии.