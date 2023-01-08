Реклама

Силуэт Христа появился на Рождество в небе Карелии (ФОТОФАКТ)
Сегодня 08:05
Цитаты года: «Вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменит Карелию»
08.01.2023 14:25

Алиментщик в Карелии выплатил 600 тысяч рублей долга только после того, как не смог продать квартиру

Новости. Общество
12:36, 09 Января 2023
фото: © ulpravda.ru

Новости партнеров

Мужчину испугала не уголовная ответственность, а невозможность продать долю в недвижимости, сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы Петрозаводска и прионежья занимались исполнительным производством в отношении мужчины, который задолжал по алиментам 600 тысяч рублей.

Сначала неплательщика привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Но с долгом он решил рассчитаться только после того, как не смог продать 1/2 доли в праве на квартиру, сообщили в УФСПП Карелии. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.01.2023, 00:10
В Гидрометцентре предупредили об угрозе волн жары
05.01.2023, 13:45
Финляндия не пустила более 3 тысяч человек через границу с Россией
02.01.2023, 11:53
«Зимы государь»: стало известно, когда в Карелию придут морозы до -28 градусов
07.01.2023, 22:00
Финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару на ближайшие месяцы
03.01.2023, 14:50
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
03.01.2023, 00:10
Названа предельная доза крепкого алкоголя для мужчины

Чтиво

27.12.2022 10:50
Уроки выживания
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
Накануне Нового года Дед Мороз из Петрозаводска поделился своими советами по выживанию.
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.