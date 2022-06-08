Алиментщика в Карелии приговорили к исправительным работам

Суд Кемского района Карелии вынес приговор местному жителю, который в течение года уклонялся от уплаты алиментов на содержание двух своих дочерей.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Суд установил, что подсудимый ранее неоднократно привлекался за неуплату алиментов к административной ответственности, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Алиментщику назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года.