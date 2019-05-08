Алиментщицу в Карелии приговорили к "труду"

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Женщине назначили наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев, сообщили в Лоухском районном суде.
Жительница района без уважительных причин не выплачивала деньги на содержание несовершеннолетних детей.
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, условным с испытательным сроком 8 месяцев.
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