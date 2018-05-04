Алкоголь может вернуться на АЗС

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СМИ узнали о поддержке в правительстве идеи по продаже алкоголя на АЗС.
Минфин и Минэкономики поддержали идею владельцев независимых АЗС вернуть на них продажу слабого алкоголя.
Так участники рынка надеются компенсировать падение основных доходов от продажи топлива, сообщает "Коммерсантъ".
Среди их аргументов, в частности, возможность в итоге сдержать рост цен на бензин. Но эксперты сомневаются в успехе инициативы, поскольку она противоречит общей антиалкогольной кампании государства, передает издание.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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