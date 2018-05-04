Алкоголь может вернуться на АЗС

СМИ узнали о поддержке в правительстве идеи по продаже алкоголя на АЗС.

Минфин и Минэкономики поддержали идею владельцев независимых АЗС вернуть на них продажу слабого алкоголя.

Так участники рынка надеются компенсировать падение основных доходов от продажи топлива, сообщает "Коммерсантъ".

Среди их аргументов, в частности, возможность в итоге сдержать рост цен на бензин. Но эксперты сомневаются в успехе инициативы, поскольку она противоречит общей антиалкогольной кампании государства, передает издание.

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