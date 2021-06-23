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Алкоголик-банкрот в Петрозаводске совершил дерзкое ограбление пивного магазина

Новости. Происшествия
12:07, 24 Июня 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив

Мужчина нацелился на кассу, снося все на своем пути, но не забыл и про пиво, сообщили на сайте Росгвардии.

Вечером 23 июня дежурный наряд вневедомственной охраны Петрозаводска отправился к магазину на Ключевой, торгующему пивом.

Выяснилось, что посетитель магазина собирался взять три бутылки пива, но, когда дело дошло до рассчета, признал себя банкротом. Мужчина попросил денег в долг, но продавец отказала. Это разозлило несостоявшегося покупателя — он перемахнул через стойку, снес защитный экран, вырвал из кассы кейс с деньгами и, прихватив пиво, бежал.

На улице его догнал прохожий, который смог отобрать деньги и вернуть их работникам магазина.

Группа задержания, получив приметы подозреваемого, прочесала территорию и во дворах неподалеку нашла грабителя. Он был доставлен на место преступления и передан полиции.

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-24 12:40:10
Наливайки - опасный бизнес.
кир
2021-06-24 12:11:29
Ну и дела, - воскликнул кот. Поощрить бесстрашного героя, который отобрал деньги у грабителя.
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