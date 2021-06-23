Алкоголик-банкрот в Петрозаводске совершил дерзкое ограбление пивного магазина

Мужчина нацелился на кассу, снося все на своем пути, но не забыл и про пиво, сообщили на сайте Росгвардии.

Вечером 23 июня дежурный наряд вневедомственной охраны Петрозаводска отправился к магазину на Ключевой, торгующему пивом.

Выяснилось, что посетитель магазина собирался взять три бутылки пива, но, когда дело дошло до рассчета, признал себя банкротом. Мужчина попросил денег в долг, но продавец отказала. Это разозлило несостоявшегося покупателя — он перемахнул через стойку, снес защитный экран, вырвал из кассы кейс с деньгами и, прихватив пиво, бежал.

На улице его догнал прохожий, который смог отобрать деньги и вернуть их работникам магазина.

Группа задержания, получив приметы подозреваемого, прочесала территорию и во дворах неподалеку нашла грабителя. Он был доставлен на место преступления и передан полиции.