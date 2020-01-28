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Алкоголика из Карелии отправили в колонию на три года за кражу денег

Новости. Криминал
13:16, 29 Января 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
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Житель Лоухского района осужден за кражу денег с банковского счета, сообщили в прокуратуре Карелии.

Местный житель после совместного употребления алкоголя похитил у спящего случайного знакомого мобильный телефон с подключенной услугой "мобильный банк".

В течение четырех последующих дней злоумышленник осуществлял денежные переводы на свой счет. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.

Оказалось, что подсудимый страдает алкоголизмом, ранее он был неоднократно судим за кражи и назадолго до совершения преступления освободился из мест лишения свободы.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворен иск потерпевшего о возмещении ущерба.

Ранее двух жителей Карелии отправили в колонию за убийство собутыльника.

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