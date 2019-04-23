Алла Манилова ознакомилась с эскизным проектом филиала музея "Кижи" в Санкт-Петербурге

Заместитель министра культуры России Алла Манилова провела в Санкт-Петербурге рабочую встречу, посвященную созданию филиала музея "Кижи" в Северной столице.

Алла Манилова лично осмотрела предоставленные музею помещения по адресу ул. Глинки, 2 – в историческом здании напротив Мариинского театра в самом сердце Петербурга.

Эскизный проект филиала представил арт-директор студии "Шоу Консалтинг" Глеб Фильштинский – театральный художник, режиссер мультимедиа, художник по свету. На счету студии множество успешных проектов в ведущих театрах России, в Миланском, Венском и Парижском оперных театрах, а также в нескольких крупных музеях, включая музей-заповедник "Петергоф".

Проект филиала предполагает создание постоянной интерактивной экспозиции с использованием самых современных технологий. Основная тема экспозиции – роль дерева в истории и жизни человечества на примере памятников острова Кижи. Посетители смогут совершить виртуальное путешествие по острову, побывать в карельском лесу, увидеть интерьеры кижских храмов и крестьянских домов, послушать былины и былички, познакомиться со старинными ремеслами и обычаями, узнать секреты плотницкого мастерства. Разумеется, центральное место займет интерактивный электромеханический макет самой известной достопримечательности острова Кижи – архитектурного ансамбля Кижского погоста, включенного в список Всемирного наследия одновременно с Московским Кремлем и Историческим центром Санкт-Петербурга. Кроме того, в филиале будет оборудовано многофункциональное пространство "Заонежская мастерская", где будут проходить фольклорные выступления, мастер-классы, семинары, занятия по сохранению памятников деревянного зодчества.

Алла Манилова отметила высокое качество предоставленных материалов и высказала мнение, что их уровень соответствует уникальности наследия острова Кижи. По мнению Аллы Маниловой, реализация задуманного подарит Петербургу еще одну достопримечательность. Также Алла Манилова отметила, что музей "Кижи" является ведущим центром России по сохранению памятников деревянного зодчества и филиал станет эффективной площадкой для распространения опыта музея в этой сфере. С 2014 года в музее действует Учебно-методический центр по сохранению памятников деревянного зодчества, где проходят обучение и повышение квалификации студенты и специалисты из России и зарубежных стран. В Петрозаводском государственном университете по инициативе и при активном участии музея открыта кафедра ЮНЕСКО по изучению и сохранению деревянной архитектуры. В 2017 году музей "Кижи" принимал первые в России курсы ИККРОМ (Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей) по сохранению деревянного зодчества. В них приняли участие 18 специалистов из 16 стран мира: Норвегии, Швеции, Канады, Германии, Шотландии, Японии, Малайзии, Индии, Шри-Ланки, Эстонии и других. Курсы получили высочайшую оценку участников и специалистов.

В совещании приняли участие заместитель директора департамента музеев Министерства культуры России Наталия Чечель, заместитель руководителя Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры России Виталий Семенский, директор музея Елена Богданова, и. о. заместителя директора Наталья Седнева, ученый секретарь музея Екатерина Рычкова. На основании представленных эскизов в июне будет подготовлен итоговый дизайн-проект филиала.

Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"