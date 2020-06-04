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Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19

Новости. Общество
11:30, 05 Июня 2020
фото: Офтальмологический центр Карелии
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В статье "Уход за глазами во время пандемии коронавируса", опубликованной на сайте американской академии офтальмологии, приводятся рекомендации по отказу от использования контактных линз в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, пояснила специалист по качеству оказания медицинской помощи, врач-офтальмолог центра Екатерина Ковригина.

По мнению ряда специалистов, коронавирусная инфекция может привести к ухудшению зрения. Всемирная организация здравоохранения также отметила поражение глаз, как распространенный, а иногда единственных симптом проявления COVID-19 в начале заболевания.

Известно, что коронавирус нового типа способен проникать в наш организм через слизистую оболочку глаз. Те, кто использует контактные линзы, как повседневную меру коррекции сниженного зрения, вынуждены чаще прикасаться к собственным глазам, векам, лицу. Это происходит и при надевании или снятии контактных линз как минимум 2 раза в день или чаще, если при их использовании возникает дискомфорт.

Меры профилактики заражения новой вирусной инфекцией через глаза при ношении контактных линз довольно сложны и в силу этого приемлемы далеко не каждому. Исходя из написанного, можно считать, что отказ от ношения контактных линз является вынужденной, но абсолютно оправданной мерой.

Врач-офтальмолог Екатерина Ковригина, сообщила, что "...если вирус попал в глаза, он в них задерживается — они же, в свою очередь, начинают практически "плавиться", как бывает, например, и при герпесе". В связи с этим для профилактики заражения офтальмологи советуют в общественных местах носить не только маски и перчатки, но и защитные очки.

Однако отказ от контактных линз и возврат к ношению очков не всегда является оптимальным решением – очки не всегда дают приемлемый зрительный комфорт и в ряде случаев даже близко не обеспечивают необходимый уровень коррекции. Кроме того, очки крайне плохо сочетаются даже с элементарными средствами защиты от вируса.

Что может стать альтернативой очкам и контактным линзам, читайте здесь.

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