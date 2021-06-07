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Американцы обвинили «Карелию» в шпионаже

Новости. Общество
16:46, 08 Июня 2021
фото: © Public Domain / Wikimedia

В США объяснили присутствие российской «Карелии» у Гавайских островов.

Российский средний разведывательный корабль ССВ-535 «Карелия» занимался шпионажем в районе Гавайских островов, полагает 19FortyFive. Об этом пишет Лента.ру.

Присутствие данного корабля американское издание объясняет наличием в регионе Тихоокеанского ракетного полигона Баркинг-Сэндс, который Военно-морские силы и Агентство по противоракетной обороне США используют для проведения испытаний оружия.

Согласно 19FortyFive, на острове Кауаи расположен «единственный в мире полигон, где одновременно могут работать и отслеживаться подводные лодки, надводные корабли, самолеты и космические аппараты».

Издание напоминает, что ССВ-535 «Карелия» проекта 864, введенный в строй в июле 1986 года, «спроектирован для сбора разведывательной информации и оснащен обширным набором датчиков», данные от которых передаются с использованием спутниковой связи.

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