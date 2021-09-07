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Аналитики назвали самое популярное направление летнего отдыха у россиян в этом году

Новости. Общество
19:30, 08 Сентября 2021
фото: © Николай Галкин / ТАСС

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В 2021 году, по данным Ассоциации туроператоров России, по некоторым региональным направлениям поток оказался выше, чем в «допандемийном» 2019 году.

Как пишет Лента.ру, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самым популярным направлением летнего отпуска у отечественных туристов Россию. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, по данным аналитической службы АТОР, за 2021 год российские туристы совершили более 20 миллионов поездок на курорты Краснодарского края, Крыма, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области. Специалисты отметили, что турпоток за текущий год оказался больше, чем за 2020-й. Некоторые направления были даже более востребованы, чем в допандемийном 2019 году.

«Это не стало сюрпризом — внутри России вот уже много лет летом отдыхает во много раз больше туристов, чем за рубежом», — прокомментировала данные Ломидзе.

Сообщалось, что в эконом-сегменте стоимость отдыха в России в целом дешевле, чем на зарубежных курортах. Так, минимальная цена путевки на двоих с завтраком обойдется в 32-35 тысяч рублей на двоих, средняя — около 70 тысяч рублей.

«Если мы сравниваем средний сегмент — сетевые отели „три звезды“ и выше с трехразовым питанием или „все включено“, и тем более премиальный уровень, то пока такой отдых в целом обходится дешевле за рубежом, если брать массовые направления», — добавила исполнительный директор АТОР.

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