Аналитики рассказали, когда летать по миру дешевле всего

Специалисты назвали месяц с самыми дешевыми авиабилетами.
Аналитики британской туристической компании Destination2 назвали март самым дешевым месяцем для полетов по миру в 2023 году. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Mirror.
Согласно данным исследования, в марте можно найти билеты с низким ценником в Турцию, Грецию, Хорватию, Исландию, на Кипр и Мальту.
Кроме того, эксперты советуют весной поехать на Барбадос, Маврикий и любимый курорт российских богачей — Мальдивы. Билеты в эти пляжные страны обойдутся дешевле всего в апреле.
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