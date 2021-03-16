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Аналитики утверждают, что один из городов Карелии не просто "выжил" в пандемию, но и привлек туристов

Новости. Общество
17:40, 17 Марта 2021
фото: © kareliya.ru
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Кондопога - в десятке популярных городов и посёлков, которые "выиграли" от пандемии.

Сервис бронирования жилья определил, какие города и посёлки сумели не только "выжить" во время пандемии, но и увеличить количество бронирований в 2021 году.

Аналитики сервиса TVIL.RU определили, что средний рост бронирований в Крым составил около 137% за 2020 год, в Краснодарском крае – всего 8%. В Крыму примерно в полтора раза выросли бронирования в Симферополе и Севастополе. В топ-20 городов, которые "выиграли" от пандемии, попали Оленевка (85%) и Черноморское (116%). Также стоит отметить, что растёт интерес и к городам, которые раньше посещались реже: Саратов, Сургут, Волгоград, города Московской области. В них замечен прирост туристов в несколько раз. По статистике TVIL.RU, продолжительность отдыха выросла на 9%, а стоимость суток упала на 7%, по сравнению с 2020 годом.

TVIL.RU выявил тенденции, которые повлияли на рост бронирований:

Туристы больше стали выбирать российские курорты (вырос интерес к Крыму).

Туристы больше стали путешествовать на машинах и чаще останавливаются в городах по пути на юг (Волгоград, Ростов-на-Дону).

Туристы стали больше бронировать не морские города и небольшие посёлки (Бахчисарай, Сенной).

Выросла популярность к таким городам, как Красноярск, Екатеринбург, которые притягивают туристов живописной природой, вкусной едой и широкими возможностями для активного отдыха.

Сумевшие "выжить" после пандемии города и посёлки: Волгоград (282%), Бахчисарай (263%), Екатеринбург (97%), Ростов-на-Дону (87%), Нижний Новгород (80%), Симферополь (67%), Ярославль (55%), Красноярск (48%), Кондопога (40%) и Сенной (25%).

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё от 1,5 до 6 ночей и тратят от 1,9 до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже — в Кондопоге.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2020 году в сравнении с 2019 годом.

Десять популярных городов и посёлков, которые "выиграли" от пандемии:
1.Волгоград – 1887/ 1,92 ночи 
2.Бахчисарай – 2049/ 1,84 ночи
3.Екатеринбург – 2373/ 2,4 ночи
4.Ростов-на-Дону – 2100/ 1,17 ночи
5.Нижний Новгород – 2810/ 2,27 ночи
6.Симферополь - 1922/ 1,54 ночи
7.Ярославль – 4232/ 2,25 ночи
8.Красноярск – 2098/ 1,71 ночи
9.Кондопога – 5420/ 4,5 ночи

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Комментарии

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