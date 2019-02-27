Анастасия Волочкова показала экстремальный шпагат

Блондинка опубликовала фото, на котором делает шпагат из положения "березка".

На балерине пуанты, черное болеро и белое боди, демонстрирующее бедра и ягодицы. Это упражнение Анастасия посвятила недоброжелателям, которые ее критикуют и учат жизни, пишет Cosmopolitan.



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"Мои хорошие, любимые мои недолюбленные тетеньки. Золотые мои. Как же вы соскучились по выключенным комментам. Солнышки. Давайте позитив в вашу недолюбленную энергию! Вот вам шпагат. Повторяйте! Это несложно. Самый простой элемент показываю. Растягивайтесь, мои хорошие", – написала с иронией Волочкова.