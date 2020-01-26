890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пенсионер два месяца назад ушел с дачи с фонариком и пропал 1
Сегодня 12:53
Преступник в Карелии получил пожизненный срок за расстрел пяти человек и поджог дома с трупами 2
Сегодня 15:44
В Карелии браконьер незаконно ловил рыбу снастью "катюша" 1
Сегодня 09:45
На лавочке возле храма умер протоиерей Всеволод Чаплин 6
Сегодня 18:40

Анастасия Волочкова выходит замуж и уже назвала дату свадьбы

Новости. Общество
20:40, 26 Января 2020
фото: © instagram.com/volochkova_art
Загрузка...

Звезда шоу-бизнеса выйдет замуж за непубличного человека.

"В свои 44 года она наконец-то обрела женское счастье. Таинственный избранник уже сделал балерине предложение, торжество пройдет 20 октября", - передает телеканал НТВ.

Отношения Волочковой и ее избранника длятся уже полтора года, и избранник балерины предложил оформить их официально.

Новый возлюбленный звезды шоу-бизнеса - личность непубличная.

Волочкова не планирует сама покрывать расходы на свадьбу, но собирается за вечер сменить семь нарядов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске

Аналитика

24.01.2020 09:56
Обществоведение
Самые страшные злодеи Карелии 4
Кто из преступников получил пожизненный срок: портреты самых опасных преступников Карелии, шансы которых вернуться в общество суд приравнял к нулю.
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Десять лучших книг 2019, которые вы могли пропустить 4
22.01.2020 12:10
Два детских садика на район
22.01.2020 10:45
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 7
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Крещенские купания в Петрозаводске - 2020
20.01.2020 11:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»