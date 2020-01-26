Анастасия Волочкова выходит замуж и уже назвала дату свадьбы

Звезда шоу-бизнеса выйдет замуж за непубличного человека.
"В свои 44 года она наконец-то обрела женское счастье. Таинственный избранник уже сделал балерине предложение, торжество пройдет 20 октября", - передает телеканал НТВ.
Отношения Волочковой и ее избранника длятся уже полтора года, и избранник балерины предложил оформить их официально.
Новый возлюбленный звезды шоу-бизнеса - личность непубличная.
Волочкова не планирует сама покрывать расходы на свадьбу, но собирается за вечер сменить семь нарядов.
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