Андрей Бекелев занял должность заместителя главы Петрозаводска

Ирина Мирошник подписала распоряжение о назначении нового председателя комитета ЖКХ, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С сегодняшнего дня заместителем главы мэрии – председателем комитета ЖКХ администрации назначен Андрей Бекелев.



Ранее он занимал должность заместителя руководителя комитета – начальника управления городского хозяйства и транспорта.



Начальником управления городского хозяйства и транспорта с сегодняшнего дня назначен Андрей Масляков, возглавлявший прежде отдел дорожного хозяйства.

"Такое предложение мне действительно сделано, – подтвердил Андрей Бекелев. – Однако окончательное решение я пока не принял, тем более что сейчас по производственным вопросам в коммунальной сфере нахожусь в командировке в Самаре, по возвращении в Петрозаводск на следующей неделе определюсь с вопросом по поводу своей дальнейшей работы", – сообщал ранее Бекелев.

Напомним, Юлия Мизинкова, проработав в администрации Петрозаводска с 2006 года, уволилась с 18 марта по собственному желанию.