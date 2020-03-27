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Андрей Бекелев занял должность заместителя главы Петрозаводска

Новости. Общество
15:47, 02 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Ирина Мирошник подписала распоряжение о назначении нового председателя комитета ЖКХ, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С сегодняшнего дня заместителем главы мэрии – председателем комитета ЖКХ администрации назначен Андрей Бекелев.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя комитета – начальника управления городского хозяйства и транспорта.

Начальником управления городского хозяйства и транспорта с сегодняшнего дня назначен Андрей Масляков, возглавлявший прежде отдел дорожного хозяйства.

"Такое предложение мне действительно сделано, – подтвердил Андрей Бекелев. – Однако окончательное решение я пока не принял, тем более что сейчас по производственным вопросам в коммунальной сфере нахожусь в командировке в Самаре, по возвращении в Петрозаводск на следующей неделе определюсь с вопросом по поводу своей дальнейшей работы", – сообщал ранее Бекелев.

Напомним, Юлия Мизинкова, проработав в администрации Петрозаводска с 2006 года, уволилась с 18 марта по собственному желанию.

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