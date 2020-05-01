Андрей Макаревич женился в четвертый раз

66-летний лидер группы "Машина времени" вновь сыграл свадьбу.

После очередного развода певец не оставил надежды встретить вторую половинку. Недавно Макаревич признался, что не просто влюбился, но и решил связать себя узами брака с избранницей, пишет "СтарХит".

По словам музыканта, бракосочетание — это мероприятие не для публики, а для двоих влюбленных и их близких. Макаревич убежден, у него по-настоящему счастливая судьба и новые отношение — прямое тому доказательство.

"Свезло дураку. Я женился недавно... Я очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни", — сказал народный артист РФ в интервью "Радио Свобода".

Напомним, что этот брак стал четвертым в жизни музыканта. Отношения с предыдущими тремя экс-супругами, самые длительные из которых были в течение семи лет, не сложились по разным причинам. Однако, как истинный романтик, Макаревич не отчаивался и сумел найти даму сердца. Имя любимой женщины артист раскрывать также не планирует.

Известно, что у Макаревича есть трое детей от предыдущих избранниц: сын и две дочери. Наследник артиста решил пойти по стопам знаменитого отца и занялся музыкой с раннего возраста. Кроме того, Иван Макаревич закончил школу-студию МХАТ, а также учился в Российской академии театрального искусства. Все дети музыканта уже давно достигли совершеннолетия, что позволило отцу заняться собственной личной жизнью.