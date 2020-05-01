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Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Новости. Вечерняя столица
19:40, 01 Мая 2020
фото: Legion-Media
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66-летний лидер группы "Машина времени" вновь сыграл свадьбу.

После очередного развода певец не оставил надежды встретить вторую половинку. Недавно Макаревич признался, что не просто влюбился, но и решил связать себя узами брака с избранницей, пишет "СтарХит".

По словам музыканта, бракосочетание — это мероприятие не для публики, а для двоих влюбленных и их близких. Макаревич убежден, у него по-настоящему счастливая судьба и новые отношение — прямое тому доказательство.

"Свезло дураку. Я женился недавно... Я очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни", — сказал народный артист РФ в интервью "Радио Свобода".

Напомним, что этот брак стал четвертым в жизни музыканта. Отношения с предыдущими тремя экс-супругами, самые длительные из которых были в течение семи лет, не сложились по разным причинам. Однако, как истинный романтик, Макаревич не отчаивался и сумел найти даму сердца. Имя любимой женщины артист раскрывать также не планирует.

Известно, что у Макаревича есть трое детей от предыдущих избранниц: сын и две дочери. Наследник артиста решил пойти по стопам знаменитого отца и занялся музыкой с раннего возраста. Кроме того, Иван Макаревич закончил школу-студию МХАТ, а также учился в Российской академии театрального искусства. Все дети музыканта уже давно достигли совершеннолетия, что позволило отцу заняться собственной личной жизнью.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-01 22:04:18
Мне пофиг маленький и злобный, мнящий себя великим.
Неравнодушный
2020-05-01 20:47:43
Следующая жена будет юбилейной.
тетка
2020-05-01 20:05:44
Боже мой, что же это за женщина, которая так себя не любит, что вышла за него замуж?
кир
2020-05-01 22:00:06
тетка, поддерживаю полностью. :)
Ткачев
2020-05-01 20:23:38
тетка, Завидуешь? Грех это!
тетка
2020-05-01 21:05:38
Ткачев, нееет, удивляюсь, меня тошнит от его неухоженной внешности.
новый
2020-05-01 22:01:48
Ткачев, там на диаспорном эхе мацы вообще кино и немцы началось. Конкретный вирус :)
Ткачев
2020-05-01 21:27:38
тетка, А Венедиктов? Не? Не тошнит?
новый
2020-05-01 20:02:57
Да хоть в пятый. Престарелый бренчатель на гитаре, не более того.
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