Анфиса Чехова показала свой пышный бюст на фото топлес

Теледива Анфиса Чехова опубликовала жаркие снимки на своей странице в Instagram во время отдыха на Мальдивах.

Как пишет независимое издание "Дни24", телеведущая устроила фотосессию на побережье райского острова. Звезда ничуть не стеснялась позировать перед камерой, прикрывая грудь руками и соломенной шляпой. Серию пикантных снимков оценили практически все подписчики Чеховой. Исключением стали те, кто посчитал фотографии слишком откровенными. Остальные же поклонники оставляли только восторженные комментарии, отмечая игривость и точную передачу летнего настроения в кадре.

В отпуск на Мальдивы знаменитость отправилась со своим другом Эдуардом Демченко. Своего сына Соломона она пообещала взять в следующие путешествия, где будет больше веселья, потому что, по словам телеведущей, на Мальдивах ему очень скучно.

Пикантные фото можно посмотреть в Instagram Чеховой.