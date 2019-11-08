Анфиса Чехова выложила фото в кружевном белье

Анфиса Чехова побаловала фанатов новой откровенной съемкой.

Во время отдыха в ОАЭ звезда позировала в роскошном нижнем белье, пишет Cosmopolitan.

Артистка отдыхает в пятизвездочном отеле, который расположен в эмирате Аджман среди природного оазиса Аль-Зора.

"Я абсолютно согласна с француженками: "На женщине может быть надето всё что угодно, даже растянутые треники с футболкой. Но под этим обязательно должно быть красивое нижнее бельё!". И вообще, искренне не понимаю, почему эту кружевную красоту нужно прятать?", – задалась вопросом звезда.

Анфиса уточнила, что не согласна с мнением, будто нижнее белье должно быть показано исключительно близкому партнеру.





"Доверьтесь моему опыту. Я ни разу не встречала мужчину, которому было бы существенно важно, что за бельё на женщине. Как правило, оно оказывается на полу раньше, чем мужчина успевает его рассмотреть", – кокетливо заявила Чехова.