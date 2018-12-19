Английский, творчество, робототехника: чем занять ребенка на каникулах?

В новогодних сменах на английском языке остались последние места.

“Центр “Инициатива” приглашает детей и подростков от 5 до 14 лет на смену #МирБезФильтров ECO-ART project: всего за 4 дня участники придумают и создадут арт-объекты, откроют для себя новые хобби и подтянут английский язык. Для ребят 7-10 лет смены будут проходить в центре Петрозаводска и на Древлянке.

Смена ECO-ART project - это и творческие, и спортивные, и образовательные каникулы. С 3 по 6 января малыши и школьники найдут ответы на самые разные вопросы: что есть интересного в Петрозаводске, а чего не хватает? Как выразить мысль через форму, цвет и материал? Как искусство помогает привлечь внимание к общественным проблемам?

По традиции, программа не ограничивается лишь практикой разговорного английского: помимо мастер-классов с оформителями, дизайнерами и художниками команды отправятся на интерактивную выставку “Медвежий угол”, устроят Новогоднюю вечеринку, поучаствуют в фотосессии.

Ребят 5-10 лет каждый день ждут активные разминки (каратэ, зумба, йога и современные танцы с “Регтайм”), а также зимние забавы - конкурсы на лучшего снеговика, эстафеты, снежная битва.

Подростки научатся смотреть на проблемы города через призму современного уличного искусства, поговорят о безопасности и пользе социальных сетей, узнают больше о блоггинге, дизайне, робототехнике и проектном менеджменте.

Даже если ребенку никогда не приходилось иметь дело с иностранными языками, каникулы в "Центре "Инициатива" ему точно понравятся: профессиональные педагоги сумеют заинтересовать и показать реальную пользу английского языка.

С подробной программой смены Международного языкового проекта можно ознакомиться на сайте, у сотрудников по телефону 67-18-82 или в офисах: пр. К. Маркса, 20, Лососинское ш. 31, к. 4.

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