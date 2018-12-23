Ани Лорак нашла замену мужу

Недавно стало известно, что Ани Лорак разводиться с мужем. В Сети появилось фото певицы, обнимающейся с другим мужчиной.

На фото изображен украинский режиссер Олег Бондарчук.



Instagram

Так, совместный снимок его и Каролины опубликован на одной из фан-страниц певицы в Instagram, пишет издание "Дни.ру". Кроме того, Бондарчук разместил его у себя в профиле, подписав:

"Снова вместе, снова рядом...".