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Новости. Общество
19:10, 31 Января 2019
фото: ТАСС / Алексей Павлишак

Ани Лорак официально развелась

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Мурат, бывший муж певицы, после развода объявил войну за дочь.

Шевченковский районный суд Киева официально расторг брак украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, союз которых продлился 10 лет, пишет издание "Дни.ру".

Но вопрос опеки над семилетней дочерью остался открытым. Он будет рассматриваться отдельно, как и раздел многомиллионного имущества. Сейчас девочка живет вместе с мамой в Москве, где пошла в первый класс.

Но Мурат, как говорят, объявил войну за дочь и намерен забрать ее у матери. В суде же утверждают, что рассмотрение дела об опеке над ребенком может затянуться. 

Напомним, что трещина в отношениях певицы и ее мужа возникла в прошлом году после того, как в Сети появилось видео, сделанное в одном из караоке-клубов. Мурата запечатлели в обществе некой брюнетки, которую тот обнимал, что-то шептал на ушко и даже касался интимных мест.

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