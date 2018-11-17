Анита Цой дает сегодня концерт в Петрозаводске сразу после операции

Как рассказала сама певица, ей удалили желчный пузырь, оставив четыре дырочки на животе.

Сегодня у Аниты Цой концерт в Петрозаводске. В соцсетях она рассказала, как едет к месту локации на второй полке поезда. Еще совсем недавно Аните экстренно удалили желчный пузырь. Звезду прихватило на гастролях в Краснодарском крае. Сейчас уже все позади, но доктора дали ей целый список запрещающих рекомендаций. Теперь певице нельзя посещать спортзал, бассейн и баню, делать массаж, а также следует воздержаться от плотских утех.

"У меня остались четыре дырочки на животе. Конечно, я переживаю, что так случилось. Теперь я без желчного пузыря. Осталась без желчи и яда – как я теперь буду в мире шоубизнеса существовать? Ведь без этого здесь нельзя!», - призналась певица в интервью Собеседнику. - Конечно, выполнять все предписания очень сложно, и если очень-очень захочется, то запрет можно и нарушить. Конечно, теперь энергично двигаться не смогу, но останавливаться не буду".

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