Анна Позднякова: "Я не жалею, что не стала мэром"

Анна Позднякова стала гостем рубрики "Кофе со сливками" и рассказала, как изменилась ее жизнь после выдвижения кандидатом на должность главы Петрозаводска.

Анна Позднякова не сразу согласилась стать гостем рубрики "Кофе со сливками". Покинув парламент, госслужбу и публичную политику, сегодня она предпочитает появляться в СМИ только по рабочим моментам, связанным с ее деятельностью на посту GR-директора крупнейшего перерабатывающего предприятия Карелии – компании "РусБиоАльянс". Однако до сих пор остается одной из наиболее ярких политических фигур, которая постоянно привлекает внимание общественности. Наш разговор – о женщине в политике, хрупкой и сильной одновременно.

"Я не люблю вспоминать тот период и тем более обсуждать его, - пояснила Анна Позднякова в ответ на вопрос, как изменилась ее жизнь после выдвижения кандидатом на должность мэра Петрозаводска. - Тогда я реально почувствовала в себе силы, так как знала, что обладаю достаточным набором компетенций и опыта, чтобы возглавить город. Я посчитала, что смогу быть достойной кандидатурой на должность сити-менеджера. Мне было 39 лет, образование и большой опыт хозяйственной работы были, и я до сих пор считаю, что справилась бы с этой работой. Хотя семья меня тогда не поддерживала, но мне казалось: кто, если не я? Я не жалею, что не стала мэром, но мне жаль, что не осуществилась мечта собрать такую профессиональную команду, которая бы хотела и умела работать, любила бы свой город и горы свернула.

История с уголовным делом, которое появилось в тот самый момент, когда я стала кандидатом, не вызывает у меня уже никаких эмоций, кроме одной – очень обидели комментарии в Интернете от людей, которые меня вообще не знают и вообще не знакомы с ситуацией. Это же полная чушь, что я сама у себя снимала квартиру!.. Но я не стала оправдываться. Тому были веские причины, и выносить на публику я их не могу. Вступать в перипетии с людьми, которых я не знаю, я не собиралась, да и на чужой роток не накинешь платок. Я просто перешагнула эту ступень в моей жизни, получив хоть и непростой, но опыт.

Многие думали, что это меня растопчет, что я заплачу, впаду в уныние, буду дома сидеть. Но я не могу себе этого позволить. Я чувствую себя спокойно, потому что на самом деле я хороший специалист, я командный игрок и не боюсь никакой работы. Мне нужно было выучить английский язык, я его выучила. Мне нужно было получить юридическое образование, я его получила. Мне нужно было работать на госслужбе, я прошла переобучение в академии. Сегодня огромная конкуренция везде, и нужно быть эмоционально сильной, чтобы ее выдержать".

Подробнее читайте здесь, в авторской рубрике Натальи Захарчук "Кофе со сливками".