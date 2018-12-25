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Новости. Политика
08:20, 25 Декабря 2018

Анна Позднякова: "Я не жалею, что не стала мэром"

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Анна Позднякова стала гостем рубрики "Кофе со сливками" и рассказала, как изменилась ее жизнь после выдвижения кандидатом на должность главы Петрозаводска.

Анна Позднякова не сразу согласилась стать гостем рубрики "Кофе со сливками". Покинув парламент, госслужбу и публичную политику, сегодня она предпочитает появляться в СМИ только по рабочим моментам, связанным с ее деятельностью на посту GR-директора  крупнейшего перерабатывающего предприятия Карелии – компании "РусБиоАльянс". Однако до сих пор остается одной из наиболее ярких политических фигур, которая постоянно привлекает внимание общественности. Наш разговор – о женщине в политике, хрупкой и сильной одновременно.

"Я не люблю вспоминать тот период и тем более обсуждать его, - пояснила Анна Позднякова в ответ на вопрос, как изменилась ее жизнь после выдвижения кандидатом на должность мэра Петрозаводска. - Тогда я реально почувствовала в себе силы, так как знала, что обладаю достаточным набором компетенций и опыта, чтобы возглавить город. Я посчитала, что смогу быть достойной кандидатурой на должность сити-менеджера.  Мне было 39 лет, образование и большой опыт хозяйственной работы были, и я до сих пор считаю, что справилась бы с этой работой. Хотя семья меня тогда не поддерживала, но мне казалось: кто, если не я?  Я не жалею, что не стала мэром, но мне жаль, что не осуществилась мечта собрать такую профессиональную команду, которая бы хотела и умела работать, любила бы свой город и горы свернула. 

История с уголовным делом, которое появилось в тот самый момент, когда я стала кандидатом, не вызывает у меня уже никаких эмоций, кроме одной – очень обидели комментарии в Интернете от людей, которые меня вообще не знают и вообще не знакомы с ситуацией. Это же полная чушь, что я сама у себя снимала квартиру!..  Но я не стала оправдываться. Тому были веские причины, и выносить на публику я их не могу. Вступать в перипетии с людьми, которых я не знаю, я не собиралась, да и на чужой роток не накинешь платок.  Я просто перешагнула эту ступень в моей жизни, получив хоть и непростой, но опыт.

Многие думали, что это меня растопчет, что я заплачу, впаду в уныние, буду дома сидеть. Но я не могу себе этого позволить. Я чувствую себя спокойно, потому что на самом деле я хороший специалист, я командный игрок и не боюсь никакой работы. Мне нужно было выучить английский язык, я его выучила. Мне нужно было получить юридическое образование, я его получила. Мне нужно было работать на госслужбе, я прошла переобучение в академии. Сегодня огромная конкуренция везде, и нужно быть эмоционально сильной, чтобы ее выдержать".

Подробнее читайте здесь, в авторской рубрике Натальи Захарчук "Кофе со сливками".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-12-25 10:46:34
А зачем техническому кандидату жалеть, что "не стала мэром". Отработала свой "номер" в команде, отошла.
Колян
2018-12-25 10:23:26
Кстати, "РусБиоАльянс", в "чёрном списке" должников по налогам и др.выплатам,больше миллиона.....сегодня пишут....здесь она трудится?
User
2018-12-25 10:12:49
"Сама себя не похвалишь..."(с). Это как раз тот случай, когда "лучше жевать, чем говорить"(с).
Колян
2018-12-25 10:05:38
Это уже перебор совсем! Ещё Нелидова начать "готовить в губернаторы",раз "мэр уже есть".....несостоявшийся....
До чего довели "выборы"? или совесть?
Американец
2018-12-25 09:37:23
она "никто" и зовут её "никак". Таких "специалистов" в стране как блох у бомжа под курткой. Их задача уничтожать и служить западу.
А мадам Захарчук вообще подумать надо, чем она занимается, кого пиарит и для чего. А то она то с Грудининым, то с Поповым, то за Алиханова... Нет чести, это стыдно. Ну так вам и надо
АК
2018-12-25 09:31:43
Кто это такая и мэром чего она собиралась стать???
ПлачУ и ПлАчу
2018-12-25 09:37:19
АК, НЕДОМЭРКА.

Еще за корпорацию не ответила имуществом, впору не в мэры, а в домино с Нелидовым играть.
Сеня
2018-12-25 09:05:08
Так кто бы её и избрал ? Назначить могли . И что с этого было ? Сама то видно не понимает , не дано .
Саныч
2018-12-25 08:29:23
Да никто не жалеет, что она не стала мэром!
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