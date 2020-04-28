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Анна Семенович впервые показала жениха (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
19:40, 28 Апреля 2020
фото: © instagram.com/ann_semenovich
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Поклонники уговорили бывшую солистку "Блестящих" поделиться фотографией с бойфрендом.

Певица призналась, что раньше была не готова создавать семью, но сейчас ей захотелось остепениться. У звезды есть возлюбленный, имя которого она скрывает. По словам Анны, ее бойфренд сам не захотел публичности и пожелал остаться в тени, пишет Cosmopolitan.

Фанаты Семенович попросили показать им счастливчика, который смог покорить ее сердце.

Анна не удержалась и опубликовала романтичный кадр с избранников. Лицо бойфренда артистка закрыла стикером, но фолловеры смогли рассмотреть фигуру мужчины, который сжимал Семенович в своих крепких объятиях.

Бойфренд Анны живет в Санкт-Петербурге, он на 7 лет моложе певицы. По словам звезды, ее возлюбленный очень позитивный человек, им комфортно и весело вместе.

С возлюбленным Семенович познакомила подруга. На тот момент Анна и ее избранник не планировали строить серьезные отношения. Оба думали, что это будет мимолетный роман, однако увлеченность переросла в глубокие чувства. Артистка готова создать семью и родить ребенка.

 
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-04-28 21:04:14
Красивая была девушка. По фигурам уже непонятно, кто из них жених.
mts
2020-04-28 20:38:07
Да. У девки то проблемы. Ноги совсем тощие
кир
2020-04-28 20:13:38
Глубоко пофиг.
Гость
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